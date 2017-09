Les parelles favorites compleixen els pronòstics

Lamperti-Mieres i Galan-Belluati avancen a vuitens, en què avui s’estrenaran els números 1 del rànquing, ‘Bela’ i Lima

El quadre principal del Vall Banc Andorra Open va posar-se ahir en marxa en una jornada en la qual els favorits no van deixar marge per a les sorpreses i van avançar de ronda. En un dia en què encara no entraven en escena les 4 millors parelles del rànquing, el principal focus era el partit que Miguel Lamperti i Juan Mieres van guanyar contra Gonzalo Rubio i Javier Garrido per 6 a 4 i 6 a 2. L’altre duel destacat va ser el triomf d’Alejandro Galán i Juan Cruz Belluati contra Christian Fuster i Jordi Muñoz per 7 a