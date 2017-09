La plantilla del MoraBanc Andorra manifesta les seves ganes davant d’una temporada apassionant que tindrà el retorn a Europa com a al·licient

Quan només falten tres dies per al debut a la Lliga Endesa 2017-2018 a la pista del Reial Madrid (diumenge, 18.30 hores), el MoraBanc Andorra va celebrar ahir el tradicional Media Day que inicia la temporada, en què les paraules que més es van escoltar van ser les d’il·lusió i ganes. La primera, amb referència a una campanya en què l’equip dirigit per Joan Peñarroya afrontarà 22 anys després el retorn a la competició continental amb la disputa de l’Eurocup i, l’altra, per arrencar ja els partits oficials després d’una pretemporada intensa.

“Afrontem la temporada amb molta il·lusió i ambició perquè