El Prat Gran escaldenc acull l'Europeu de petits estats

Andorra serà aquest cap de setmana seu per primera vegada de l’Europeu de petits estats de karate, amb patrocini de Vall Banc. Aquesta competició va estrenar-se el 2014 i hi participen vuit països: Andorra, Luxemburg, Liechtenstein, Malta, Mònaco, San Marino, Xipre i Islàndia. Montenegro, per la seva banda, ha decidit no prendre part al torneig.

L’escenari de l’Europeu serà el Prat Gran d’Escaldes-Engordany, on dissabte entre el matí i la tarda es faran les competicions individuals, mentre que diumenge serà el torn de les lluites per equips. A més, dissabte a les 17.30 hores està prevista una cerimònia d’inauguració amb les