L'Aler del MoraBanc haurà de passar pel quiròfan

Cinc mesos sense Burjanadze L'Aler del MoraBanc es perdrà una bona part de la temporada Fernando Galindo

Actualitzada 28/09/2017 a les 18:19

Beqa Burjanadze estarà allunyat de les pistes els propers 5 mesos. El jugador georgià, que arrossegava una lesió des de la temporada passada, passarà pel quiròfan els propers dies per operar-se d’una osteocondritis de grau ¾ del còndil femoral extern del genoll dret. Burjanadze serà operat pel Dr. Juan Azofra a l’hospital Vithas San José de Vitòria.



“En el cas de Beqa Burjanadze s’ha seguit un tractament conservador per intentar evitar el quiròfan, comptant també amb la col·laboració dels metges de la Federació de bàsquet de Geòrgia” exposa el traumatòleg del club Sergi Francisco, que afegeix “veient que incorporant càrregues de treball les molèsties reapareixien s’ha cregut que la millor solució és que el jugador passi pel quiròfan”.



La lesió de Burjanadze és el primer contratemps de la temporada pel MoraBanc, que no té previst buscar-li un substitut de manera immediata tot i que no descarta fer una incorporació més endevant.