La data minva els inscrits a la Pujada Ordino-Arcalís

Finalment hi haurà 42 participants, mentre que l’any passat van ser-ne 70

Aquest cap de setmana es durà a terme la 3a edició de la Pujada a Ordino-Arcalís que organitza l’Automòbil Club d’Andorra. El traçat tindrà un recorregut de 4 quilòmetres entre l’edifici de L’Hortell i La Coma, on estarà situada la línia d’arribada. La prova serà puntuable per quatre campionats diferents, el Trofeu dels Pirineus, el Campionat d’Espa-nya i Catalunya, així com per la 2a divisió del Campionat de França. A més, el guanyador absolut s’endurà el Trofeu Joan Vinyes, en homenatge al pilot.

La cursa d’enguany tindrà 42 participants, mentre que l’any passat van ser-ne una setantena. El president de l’ACA,