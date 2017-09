Guanya per primer cop a Dortmund amb dianes de Bale i Cristiano Ronaldo (2)

El Reial Madrid acaba amb el malefici Cristiano Ronaldo i Bale celebren un dels gols del Madrid.

Actualitzada 27/09/2017 a les 06:41

Redacció Dortmund

El Reial Madrid va imposar-se ahir al Borussia Dortmund per 1 a 3 a la segona jornada de la fase de grups de la Lliga de Campions. El conjunt blanc va guanyar a Dortmund per primer cop a la seva història, ja que en les sis visites anteriors havia acumulat tres empats i tres desfetes.

El primer a avisar va ser el conjunt visitant, amb una internada de Carvajal que Burki va evitar. El Borussia de Dortmund va respondre amb l’ocasió més clara amb un tir de Philipp, que primer Keylor Navas, i després Sergio Ramos sobre la línia de gol van treure. Els jugadors locals van reclamar penal perquè Ramos va tocar la pilota amb la mà, però l’àrbitre va interpretar que era involuntària. I del possible 1-0 es va passar al 0-1, perquè tot seguit Bale va rematar dintre de l’àrea una centrada de Carvajal que es va convertir en la primera diana.

A la represa es va repetir la història, Varane va frustrar el gol del Borussia, i just després, Cristiano Ronaldo va marcar pel Reial Madrid. Bale va deixar-li la pilota morta al davanter lusità perquè fes el 0-2 que donava certa tranquil·litat al Reial Madrid. Però la calma va durar poca estona, perquè només cinc minuts després Aubameyang va aprofitar una centrada per retallar distàncies i fer l’1 a 2. L’equip alemany veia possibilitats a obtenir un resultat positiu davant de la visita del Reial Madrid i va abocar-se a l’atac a la recerca del gol, però el que va arribar va ser l’1-3 de Ronaldo, que va sentenciar el matx.

A la resta d’enfrontaments, el Sevilla va imposar-se 3-0 sobre el Maribor, i el Mònaco va perdre a casa 0-3 davant del Porto.

Avui serà el torn de l’FC Barcelona, que s’enfrontarà a l’Sporting de Lisboa a terres lusitanes, on es retrobarà amb el defensa gal, Jeremy Mathieu, a la disciplina blaugrana fins a l’estiu passat. Després de la victòria a la primera jornada contra la Juventus, els d’Ernesto Valverde volen seguir la mateixa dinàmica a la primera sortida d’aquesta Lliga de Campions. També aquesta nit, l’Atlètic de Madrid rebrà el Chelsea a casa, i el PSG farà el propi amb el Bayern de Munic en els duels més destacats de la jornada.