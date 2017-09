Aquest premi l’obtenen tots els esportistes que aconsegueixen una medalla en competicions olímpiques.

El COA i Andbank premien la medallista Léa Adam amb un xec de 4.000 euros El president de la Federació Andorrana de Judo, Alain Cabanes, la judoka Léa Adam i el seu entrenador, Toni Besolí, amb el xec de 4.000 euros.

Actualitzada 27/09/2017 a les 16:47

El Comitè Olímpic Andorrà, amb la col·laboració d’Andbank, ha premiat la judoka Léa Adam amb un xec de 4.000 euros per la medalla de bronze que va aconseguir aquest estiu en el Festival olímpic de la joventut europea celebrat a Hongria.



El president del comitè olímpic, Jaume Martí, ha assegurat que el premi és una recompensa a la feina realitzada i ha recalcat l’esforç de les diferents federacions per aconseguir uns bons resultats, tot i els pressupostos “reduïts” en comparació als països veïns. Martí ha recalcat també la feina de l’entrenador de la judoka, Toni Besolí, així com de la resta de l’equip.



El president de la Federació Andorrana de Judo, Alain Cabanes, ha agraït als pares de l’esportista “l’esforç amb la compaginació d’esport i estudis i l’ajuda en els desplaçaments”. Precisament, l’esportista ha explicat que destinarà l’import del xec a ajudar als seus pares en costejar estades i competicions.



La judoka ha assegurat que la temporada vinent serà “complicada”, ja que canvia de categoria, passant de cadet a júnior i, per tant, “tindré nous adversaris, m’hauré d’adaptar al nivell i a les diferències”, ha indicat Adam.