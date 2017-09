Arriben les estrelles

Després de 3 jornades de fases prèvies, avui arrenca el quadre final del torneig

Les instal·lacions del Principadel a Santa Coloma acolliran avui l’inici del quadre final del Vall Banc Andorra Open, on 28 parelles masculines i 28 femenines lluitaran per fer-se amb aquesta primera edició de la prova andorrana del World Padel Tour. Durant la jornada d’avui es disputaran els 24 partits corresponents als setzens de final de la competició, tant en categoria masculina com femenina, i entrarà en escena la pista central d’aquest esdeveniment, que tindrà una capacitat per a unes 1.500 persones. No se celebraran tots els partits en aquesta pista, però sí la majoria, des de les 10 del matí