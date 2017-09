L'Assemblea de l'ACB acorda el futur de la lliga

Hi haurà un ascens i dos descensos fins al 2019, i llavors la competició serà de 16 equips i només en pujarà i baixarà un

L’Assemblea General de l’ACB reunida ahir a Madrid, va acordar quin serà el futur de la competició per als propers anys. La lliga Endesa passarà a tenir 16 equips a partir de la temporada 2019-2020, i per fer-ho, tant la campa-nya que comença la setmana vinent (2017-2018) com la propera (2018-2019) tindran dos descensos i només un ascens. A partir de llavors, i ja amb la com­petició reduïda als 16 conjunts, només baixarà i pujarà un equip cada any. A l’assemblea, els clubs també van acordar un “compromís d’estabilitat per als propers set anys”, que tiraria enrere la posició dels