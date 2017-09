Javier ‘el conejo’ Saviola s’incorpora a l’equip tècnic de l’Enfaf Crèdit Andorrà cadet, al costat d’Òscar Sonejee

Fa tot just un any, Javier Saviola es va instal·lar a Andorra. El conejo, com se’l coneix també, buscava “assentar-se” en un lloc “amb qualitat de vida” per a ell i la seva família i va veure en el Principat l’indret ideal per fer-ho. Es va relacionar amb l’FC Ordino i s’asseia a la banqueta en alguns dels seus partits. L’objectiu que tenia era el de ser entrenador, però abans s’havia de treure els títols corresponents, en els quals treballa des d’aleshores. Ja té la titulació UEFA A i B a través de la Real Federación Española de Futbol i