El quadre masculí es queda sense representants de casa

Jean Baptiste Poux i Schugar Puchalvert van perdre per 6-0 i 6-1

La segona jornada del Vall Banc Andorra Open va deixar les eliminacions de les dues parelles amb representació andorrana. Jean Baptiste Poux i Schugar Puchalvert van caure contra Rafael Méndez i Javier Valdés per 6-0 i 6-1. Poux va admetre que “sabíem que seria complicat perquè jugaven molt bé. A més, hem notat el desgast físic del partit de dilluns, i ens sentiem lents”. Tot i aquesta derrota, Poux es va mostrar satisfet: “ha estat una nova experiència espectacular i estic content per ser el primer andorrà que va jugar al World Padel Tour i fer-ho amb una victòria”.

