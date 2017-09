El conjunt blanc no ha pogut guanyar en cap de les sis visites a Dortmund

El Madrid busca trencar un malefici

Actualitzada 26/09/2017 a les 06:40

Dortmund

Els dubtes encara planen sobre l’entorn del Reial Madrid pels mals resultats a la lliga, que l’han situat a set punts del líder: l’FC Barcelona, amb només sis jornades disputades, a més de no haver guanyat encara al Bernabeu. No obstant això, els de Zinedine Zidane volen retrobar les sensacions i el gol en una nova jornada de Champions, en la qual la dinàmica és millor per ara amb el triomf en la primera jornada a Madrid.

Tot i això, el rival no és el més idoni, ni l’indret tampoc. Els blancs visiten el Borussia Dortmund en un Signal Iduna Park en el qual no han estat capaços de vèncer en cap dels sis duels jugats i només han pogut arrencar tres empats. “Mai hem guanyat aquí i és un repte. S’hi respira Champions i futbol i volem veure-hi un bon partit”, comentava l’entrenador del Madrid, Zidane, en la roda de premsa prèvia al duel. La dificultat de poder treure el primer triomf encara és major si es té en compte el bon moment dels alemanys, que són líders de la Bundesliga amb 16 punts en sis jornades i amb 19 gols a favor i només 1 en contra.

El tècnic francès, però, es va centrar a parlar en la situació del seu equip, a la qual li va voler treure pes. “Nosaltres confiem en el que fem. Sabem que cada partit serà més difícil i no estic preocupat pel joc”, assegurava. Toni Kroos, amb un problema a una costella, és dubte per al Madrid.

Per altra banda, entre els altres set partits de Champions d’avui, destaca el del Sevilla contra el Maribor, així com el del Mònaco, que rep l’Oporto.