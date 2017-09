Pedrosa i Lorenzo l’acompanyen al podi, Viñales és quart i Dovizioso, setè

Márquez, triomf i lideratge a Motorland Marc Márquez celebra el triomf damunt del podi del GP d'Aragó.

Actualitzada 25/09/2017 a les 06:44

Redacció Alcanyís

Marc Márquez va guanyar ahir al circuit de Motorland la cinquena cursa d’aquesta temporada, i va eixamplar el seu marge amb els màxims perseguidors al capdavant del Mundial de Moto GP, Andrea Dovizioso i el resident Maverick Viñales, que només van poder ser setè i quart respectivament.

Jorge Lorenzo va ser el millor a la sortida i va intentar agafar uns segons respecte a la resta de favorits, però el pilot de Ducati no va poder marxar en solitari i va veure com poques voltes després, Marc Márquez, que havia començat la cursa en cinquè lloc, l’avançava al límit i es situava en el primer lloc provisional. Per darrere, Valentino Rossi aguantava en les posicions capdavanteres tot i els problemes físics per la fractura de tíbia i peroné que va fer-se fa menys d’un mes. A la lluita pel podi, Dani Pedrosa va superar Lorenzo al tram final de la cursa, i va anar a la recerca de Márquez, tot i que ja era massa tard. El resident va completar el podi, i les dues Yamaha de Viñales i Rossi van entrar en quarta i cinquena posició, mentre que el colíder fins ahir, Andrea Dovizioso es va haver de conformar amb un setè lloc que ara el deixa a 16 punts de Márquez en la taula general.

A Moto2, la victòria va ser per a l’italià Franco Morbidelli, que va superar en un final ajustat el seu compatriota, Mattia Pasini, i el lusità Miguel Oliveira. Ara, Morbidelli lidera la classificació del Mundial amb 248 punts, pels 227 de Luthi i els 157 d’Oliveira.

I a la categoria petita, el mallorquí Joan Mir va sumar el seu vuitè triomf aquesta temporada per davant de Fabio di Giannantonio i Enea Bastianini. Mir té a la general 80 punts de marge respecte a Fenati i 98 amb Canet, i podria ser campió a la propera cursa al Japó si guanya o acaba segon.