La sub-18 cau davant d'Alemanya i Escòcia i acaba quarta a l'Europeu

La selecció femenina de rugbi de 7 sub-18 va finalitzar en quart lloc a l’Europeu Trophy que va celebrar-se aquest cap de setmana a l’Estadi Nacional. Les noies dirigides per Nàdia Olm van caure a les semifinals davant d’Alemanya, que va acabar sent la campiona del torneig, per 0-34. A la final de consolació, les andorranes van ser derrotades per 0-33 per Escòcia, que ja s’havia imposat dissabte a les del Principat.

L’entrenadora Nàdia Olm va mostrar la seva satisfacció “perquè el nostre objectiu era acabar entre les quatre primeres, i ho hem aconseguit”. A més, va voler “felicitar les noies