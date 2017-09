Un CE Sant Julià plagat de baixes cau en l'estrena de la temporada

El CE Sant Julià no va poder començar la temporada amb bon peu. El conjunt dirigit aquest curs per Moisés Gonçalves va caure derrotat per un potent Esparreguera en un partit en què els lauredians van notar les múltiples baixes que tenien per problemes físics i amb les fitxes federatives. Hi havia pocs recanvis i això es va notar a nivell físic.

El Sant Julià es va poder avançar amb un gol de Jonathan Pérez al minut 4, però de seguida es va capgirar el marcador i s’arribava al descans amb un 1-5. L’Esparreguera va fer l’1-6 a la segona part,