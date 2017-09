La sub-18 es classifica per a les semifinals de l'Europeu

Assoleix un triomf, un empat i una derrota per lluitar contra les millors

La selecció femenina de rugbi de 7 sub-18 va complir ahir l’objectiu que s’havia marcat de classificar-se per a les semifinals de l’Europeu Trophy de la categoria que es disputa aquest cap de setmana a l’Estadi Nacional. Les noies dirigides per Nàdia Olm van realitzar una gran actuació durant la jornada, en la qual van haver de realitzar fins a tres partits, que es van resoldre amb una derrota, una victòria i un empat. Primer va tocar la cara amarga, amb una desfeta clara contra el combinat més potent del grup, Escòcia, contra qui van cedir per 12-40. Després, però,