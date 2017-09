Empat just de l'FC Andorra en un duel amb poca emoció

El conjunt tricolor es manté invicte i suma cinc punts en tres partits

L’FC Andorra segueix sense conèixer la derrota aquesta temporada. És cert que només ha disputat tres partits, però fins ara el balanç és força positiu, amb cinc punts. No obstant això, ahir l’equip no va saber donar un plus per assegurar una nova victòria a la Borda Mateu. Davant es va trobar un Sant Ildefons amb unes característiques molt similars i que va proposar un duel que va acabar sent molt igualat i que podia haver-se decantat per qualsevol de les dues bandes.

Al principi, els dos conjunts es van mostrar molt respecte entre ells i no hi va haver pràcticament