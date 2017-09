Els blaugrana guanyen el derbi català mentre el Madrid pateix al camp del cuer

El Barça segueix sent intractable Els jugadors del Barça celebren el primer gol d'ahir a Montilivi.

Actualitzada 24/09/2017 a les 07:19

Redacció Girona

Ja van sis victòries en sis partits. L’FC Barcelona ha tingut una arrencada de temporada perfecta i ja va camí del rècord de l’any del Tata Martino, en què es van encadenar vuit triomfs per començar. Ahir el Barça va igualar el millor inici de Pep Guardiola i el de Tito Vilanova després d’emportar-se un derbi català en què els blaugrana tampoc es van lluir en excés i el Girona va fer mèrits per rebre alguna recompensa.

A més, els dos primers gols barcelonins, que van arribar al minut 17 i 48, van ser fets en pròpia porta per Aday i Iraizoz, respectivament, mentre que la sentència va arribar de les botes de Luis Suárez al 69’. Els de Valverde es van endur un triomf sòlid malgrat que el Girona ho va provar de totes les maneres per marcar un gol que no va arribar.

El Barça va ampliar el seu lideratge de la classificació de la lliga Santander després que el fins ahir segon a la taula, el Sevilla, caigués al Wanda Metropolitano per 2-0 davant un Atlètic de Madrid que va passar a ser el nou segon classificat, a quatre punts dels blaugrana. Per la seva part, el Reial Madrid va patir de valent per endur-se la victòria al camp del cuer, l’Alabès, que fins ahir encara no havia marcat ni un sol gol i va tenir l’empat en dos xuts al pal als minuts finals. No obstant això, el doblet de Dani Ceballos va valdre tres punts i el dotzè triomf consecutiu com a visitant del conjunt blanc, que tot i complir i sumar els tres punts, no va acabar d’esvair els dubtes que planen damunt l’equip. Per fer-ho, necessitaran una victòria sòlida la setmana vinent a casa contra l’Espanyol, i sumar el primer triomf del curs al Bernabéu.



LLIGA ESPANYOLA 1ªdivisió

6a JORNADA

At. Madrid 2 Sevilla 0

Alabès 1 Reial Madrid 2

Màlaga 3 Athletic 3

Girona 0 FC Barcelona 3



PT J G E P GF GC

1. FC Barcelona 18 6 6 0 0 20 2

2. At. Madrid 14 6 4 2 0 12 4

3. Sevilla 13 6 4 1 1 7 3

4. Reial Madrid 11 6 3 2 1 11 6

5. València 9 5 2 3 0 9 3

6. Llevant 9 5 2 3 0 8 4

7. Reial Societat 9 5 3 0 2 11 10

8. Betis 9 5 3 0 2 6 7

9. Athletic 8 6 2 2 2 7 6

10. Vila-real 7 5 2 1 2 6 5

11. Leganés 7 5 2 1 2 3 3

12. Las Palmas 6 5 2 0 3 5 8

13. Eibar 6 5 2 0 3 3 10

14. Getafe 5 5 1 2 2 4 5

15. Espanyol 5 5 1 2 2 3 8

16. Girona 5 6 1 2 3 3 8

17. Celta 4 5 1 1 3 6 8

18. Deportivo 4 5 1 1 3 6 11

19. Màlaga 1 6 0 1 5 4 14

20. Alabès 0 6 0 0 6 1 10