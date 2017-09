'Master class' de luxe a càrrec de Gemma Mengual a Sant Julià

La medallista olímpica serà avui a la piscina del centre esportiu amb una 40a d’alumnes

Molt poques vegades es pot gaudir de la presència d’una doble medallista olímpica, i encara menys que aquesta doni consells durant hores per millorar el rendiment. Aquesta oportunitat la podran gaudir avui una 40a d’alumnes del centre esportiu de Sant Julià de Lòria entre 8 i 14 anys. La nedadora retirada de sincronitzada (artística, com s’anomena ara aquest esport), Gemma Mengual, impartirà una master class avui després que aquesta i el comú lauredià hagin arribat a un acord per la seva visita. El conseller d’Esports, Pere Pràxedes, va assenyalar que la voluntat en un futur proper és repetir la visita,