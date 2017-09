Cristiano, Messi i Neymar candidats a ser el The Best

El portuguès parteix com a favorit en conquerir lliga i Champions

Cristiano Ronaldo, Leo Messi i Neymar Jr. lluitaran el proper mes d’octubre a Londres per alçar-se amb el premi The Best de la FIFA, que designa el millor futbolista de l’any. El màxim organisme del futbol mundial va donar a conèixer ahir a Londres els tres finalistes al prestigiós guardó, que l’any passat va anar a parar a mans del jugador portuguès.

El davanter del Reial Madrid es presenta de nou com a màxim favorit després de guanyar la lliga espanyola, la Lliga de Campions, la Supercopa d’Espanya i la d’Europa. Per la seva part, Messi serà novament el seu principal