Blazic promet diversió

El MoraBanc Andorra presenta l’últim reforç, que arriba al país després de coronar-se campió d’Europa amb Eslovènia

Tots els jugadors del MoraBanc Andorra ja són al país i estan preparats per encetar la temporada a la pista del Reial Madrid en el partit inaugural, l’1 d’octubre. Ahir, el club va presentar l’últim fitxatge d’aquest estiu que quedava, Jaka Blazic, que precisament va ser el primer reforç anunciat de l’estiu, però el seu èxit a l’Eurobasket amb Eslovènia l’ha portat a ser el darrer a arribar al país, on hi és des de dimecres.

El jugador va detallar com es va donar el seu fitxatge pel seu nou equip, que es va començar a gestar quan va trencar el