Teixidó tanca baix de motivació un curs amarg per la lesió

22/09/2017

Albert Canes

Patir una lesió sempre entra com un gerro d’aigua freda per a qualsevol esportista. I per a Ferran Teixidó recaure d’unes antigues molèsties al genoll en plena temporada i quan estava assolint els millors resultats de la seva carrera va ser això i molt més, i va portar-lo a tenir una baixada de motivació gran. En el balanç que ahir va fer la Federació Andorrana de Muntanyisme (FAM), no ho va amagar. “No estic motivat. No penso ni en la competició i estic desconnectat”, assegurava el cor­redor de muntanya, que es vol donar un temps de reflexió abans que comenci la temporada vinent, en la qual a hores d’ara encara no pensa. “No em plantejo l’any que ve. No vull repetir la situació d’enguany, ho tinc molt clar. Baixar el nivell i continuar corrent no ho vull fer. Si vull estar a aquest equip és per millorar”, assenyalava. Des de la FAM, però, esperen poder posar de la seva part per fer recuperar la motivació al seu corredor de cara al curs vinent. “Farem el màxim per animar-lo”, comentava el director tècnic, Carlo Ferrari.

Ferran Teixidó ja no té molèsties al genoll però no es troba en l’estat òptim físicament, i per aquest motiu donava per conclosa la temporada, amb una quarta plaça provisional a la general. Tampoc ja no competirà més en Copa del Món aquest any el seu germà Xavi, que tenia programat l’Ultra Pirineu aquest cap de setmana a Bagà però ha decidit no anar-hi. El seu balanç de curs era més positiu. “No m’he trobat en bones condicions físiques i he tret els resultats per l’experiència, però puc dir que ha estat una temporada positiva”, exposava Xavi Teixidó, que és setè a la general d’Ultra.

Encara més positiva era la valoració dels germans Marc i Òscar Casal. A ells encara els queda una prova per competir, la Limone Skyrace (Itàlia) del 14 d’octubre, però sigui quin sigui el resultat, els dos corredors de la FAM ja donaven l’any per molt bo. “He aconseguit una cosa que fins ara no havia fet, que és mantenir el rendiment tot l’any”, deia Marc, mentre que Òscar comentava que “s’estan fent bé les coses a la FAM i ens ajuden molt”.