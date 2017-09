La nova Llei de l'esport és imminent

Actualitzada 22/09/2017 a les 07:21

La ministra de Cultura, Joventut i Esports, Olga Gelabert, va presentar ahir davant comissió un avantprojecte de la nova Llei de l’esport, la qual es preveu que entri a tràmit parlamentari de manera imminent. En aquesta necessària actualització de la Llei respecte a la del 1998, s’inclourà la figura de les Societats Anònimes esportives per als clubs que competeixen fora i s’establirà un nou marc per a les subvencions, així com hi haurà qüestions relacionades amb la sostenibilitat i el medi ambient.