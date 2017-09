Els metges declaren apte Rossi per córrer a Motorland

L’italià es provarà durant els entrenaments lliures d’aquest matí

Actualitzada 22/09/2017 a les 07:20

Redacció Alcanyís

Valentino Rossi segueix endavant amb la seva intenció de córrer el Gran Premi d’Aragó de Moto GP que es disputa aquest cap de setmana a Motorland, i ahir va fer un pas més per poder-ho fer, ja que els metges del Mundial van declarar-lo apte per pilotar la moto. L’italià va patir una fractura de tíbia i peroné fa només tres setmanes, i semblava que deia pràcticament adeu a la temporada, però durant aquesta setmana ja va realitzar dues jornades de test a Missano i va explicar que intentaria sortir a l’Aragó.

Durant la jornada prèvia d’ahir, Rossi va declarar que “estic feliç per intentar-ho. En general em sento força bé, em fa mal, però cada dia vaig a millor”, i va afegir que “sí que em feia mal durant el test, però vaig veure que podia pilotar, així que esperaré a veure com van els entrenaments lliures d’avui per analitzar si realment és possible pilotar a un bon nivell”.

Valentino Rossi va arribar ahir al pàdoc del circuit, i encara anava amb una crossa i portava la cama dreta embenada. Les primeres sessions lliures per posar-se a prova seran avui mateix. A les 9.55 hores serà la primera, i a partir de les 14.05 hores es disputarà la segona.