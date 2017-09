Un camí més assequible

El congrés de la UEFA aprova el format de la Lliga de les Nacions, que arrencarà el setembre del 2018

El congrés de la UEFA celebrat ahir a Nyon va aprovar la Lliga de les Nacions, una nova competició que arrencarà el setembre del 2019. Aquest torneig reduirà el nombre d’amistosos que disputaran les seleccions nacionals i atorgarà quatre places directes per a l’Eurocopa de l’any 2020. Les 55 federacions que són membres de la UEFA quedaran separades en 4 divisions (A, B, C i D) en funció del coeficient que tinguin a l’octubre al rànquing de l’organisme, quan acabi el Premundial. Dintre d’aquestes divisions hi haurà grups de 3 o 4 equips en funció del nombre de combinats nacionals