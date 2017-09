El Barça goleja al ritme de Messi

El conjunt blaugrana suma el cinquè triomf contra l’Eibar i es manté líder invicte

Redacció Barcelona

Cinc de cinc partits guanyats i 15 de 15 punts possibles. Malgrat el mogut estiu a can Barça, el conjunt blaugrana no podria haver tingut un millor inici de temporada i ahir ho va demostrar amb una exhibició contra un Eibar que fins l’1-0 va donar mostres de bon joc, però que després es va desinflar.

Tot i que va ser Leo Messi l’autor del primer gol, de penal al minut 20, i el gran protagonista del contundent triomf blaugrana, el primer jugador destacat del partit va ser precisament un que no va trepitjar la gespa, i que no ho farà en uns 3 mesos i mig, aproximadament, segons l’últim comunicat del Barça. Ousmane Dembélé, que va ser operat ahir amb èxit del trencament del tendó del bíceps femoral de la cuixa esquer­ra, va rebre els ànims dels seus companys, que van lluir una samarreta amb el missatge de “Coratge Ousmane” a l’inici.

Un altre dels protagonistes del partit d’ahir va ser Paulinho, que va completar una bona actuació. Va fer el segon al 38’ amb una potent rematada de cap en un córner servit per Denis Suárez, autor del 3-0 després d’un contracop propiciat per una acció de luxe del brasiler i que va acabar amb el gallec aprofitant una pilota morta dins l’àrea.

Va ser al 53’ i en només 9 minuts es va passar del 3-0 a un 5-1. Sergi Enrich va marcar per a l’Eibar un gol sense transcendència en el resultat final abans que Messi tornés a demostrar la seva infinita qualitat amb dos gols seguits. Als instants finals, l’astre argentí va signar el pòquer, assolint el novè gol en cinc duels, i va deixar el marcador en un clar 6-1.



LA TORNADA DE CRISTIANO RONALDO, RECLAM DEL MADRID-BETIS

El Reial Madrid rebrà aquesta nit el Betis (22.00 hores), en un duel que estarà marcat pel retorn de Cristiano Ronaldo a la lliga després de la sanció de cinc partits per l’expulsió durant la Supercopa. En canvi, no hi serà Theo Hernández, que pateix una subluxació de l’espatlla dreta, i s’afegirà a les baixes ja conegudes per lesió de Kovacic i Benzema.