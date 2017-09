Valverde apunta a la inexperiència de Dembélé com a causant de la lesió

El francès serà operat avui de la ruptura del tendó del bíceps femoral

Actualitzada 19/09/2017 a les 07:05

Redacció Barcelona

L’FC Barcelona manté el ple de victòries fins al moment a la lliga i avui tindrà un nou repte per seguir invicte al Camp Nou contra l’Eibar (22 h). Ernesto Valverde va parlar ahir en la roda de premsa prèvia al duel, però va ser la lesió d’Ousmane Dembélé el que va centrar l’atenció. El tècnic va parlar de la inexperiència del francès per referir-se al possible causant d’aquesta.

“Crec que no hem de donar-hi gaires voltes. És un futbolista sense lesions musculars al seu historial i que no té experiència per reconèixer segons quines molèsties. Es va lesionar amb un cop d’esperó, que és el gest més violent per al bíceps femoral. Potser un jugador veterà no hauria fet aquest gest”, va declarar Valverde. L’entrenador del conjunt blaugrana va referir-se al possible recanvi del francès, que va viatjar ahir a Hèlsinki (Finlàndia) per ser operat pel doctor Sakari Orava i el doctor Ricard Pruna, i que posteriorment encetarà un procés de recuperació d’entre tres i quatre mesos. “Deulofeu, Aleix Vidal, Denis, André... Buscarem alternatives per jugar amb 11 cada diumenge. Evidentment també mirarem el filial”, comentava.

La part positiva de la lesió és que el Barça no haurà de pagar 10 milions d’euros aquesta temporada al Borússia Dortmund, ja que una de les variables del contracte de Dembélé indica que quan arribi als 50 partits de blaugrana el club haurà d’abonar aquesta xifra, cosa que no passarà aquest curs amb la lesió.