L'Andorra HC no entra bé al partit i rep tres dianes determinants per perdre

El Seat Andorra HC d’hoquei va caure dissabte a la nit a la pista dels Monjos per tres gols a un, en el primer enfrontament de la temporada. L’entrenador del conjunt que competeix a primera catalana, Roger Corral, va declarar que “qualsevol dels dos equips es podria haver endut el matx, però a l’inici no vam estar encertats de cara a porteria ni fins en defensa i vam encaixar tres dianes”. A un parell de minuts per al descans Àlex Garcia va retallar diferències, però a la represa el marcador no es va tornar a moure tot i que “vam