Els de Joan Peñarroya s’enduen el 24è Trofeu ciutat de València

El MoraBanc Andorra va imposar-se ahir per 66 a 72 al València Basket en la 24a edició del Trofeu ciutat de València, que el conjunt espanyol va aprofitar per presentar la plantilla davant l’afició i per celebrar el títol de lliga aconseguit al juny davant del Reial Madrid. Els tricolors van sortir endollats en defensa des de l’inici i van deixar el conjunt local en només 13 punts al primer període (13-22). Al segon quart els andorrans van seguir dominant el matx i van fer més gran la diferència, fins al 31 a 47 que marcava el marcador abans del