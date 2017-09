Encamp vol dos anys més

Els directius de l’Spartan, el ministre de Turisme i els cònsols d’Encamp es reuneixen avui al comú per negociar la renovació

L’arribada de la Reebok Spartan Race va posar ahir a Grau Roig el punt final amb el Campionat d’Europa per equips, que es va adjudicar la República Txeca, i la prova súper per als esportistes aficionats. Ara bé, des del comú d’Encamp ja es pensa a fer-la tornar, i encara més tenint en compte el retorn econòmic que va donar al país, situat per sobre d’un milió i mig d’euros, i les fantàstiques sensacions que va deixar entre els participants i curiosos al llarg del cap de setmana. “La valoració evidentment és positiva. Per exemple, dissabte es van desplaçar uns