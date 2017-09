El Reial Madrid venç la Reial Societat tot i les baixes

Borja Mayoral fa un gol i en provoca un altre i Bale sentencia el duel

Actualitzada 18/09/2017 a les 06:59

Redacció Sant Sebastià

El Reial Madrid va imposar-se a domicili a la Reial Societat per 1 a 3 en un partit marcat per les baixes importants que tenia l’equip de Zinedine Zidane, com Cristiano Ronaldo, Benzema, Kroos o Marcelo. El protagonista de la primera meitat va ser el jove davanter madridista Borja Mayoral, que va obrir el marcador amb un xut des de dintre de l’àrea. No va durar gaire l’alegria entre els blancs, que van veure com Kevin empatava després de rematar una centrada d’Odriozola.

El mateix Kevin va estar a punt de situar el 2 a 1 al marcador amb un xut que es va estavellar al travesser, però a la jugada següent, ell mateix va marcar en pròpia porteria quan desviava un xut de Mayoral. Els d’Eusebio Sacristán van intentar empatar el partit a la segona meitat, però el que va arribar va ser la sentència de Gareth Bale, que va superar Rulli després d’una passada llarga.

D’altra banda, ahir es va conèixer la lesió del blaugrana Ousmane Dembélé, que va patir una ruptura del tendó del bíceps femoral de la cuixa esquerra. Serà operat aquesta setmana a Finlàndia pel doctor Sakari Orava i haurà d’estar entre tres mesos i mig i quatre mesos de baixa.



LLIGA ESPANYOLA

4ª JORNADA

Eibar 1 Leganés 0

Llevant 1 València 1

Getafe 1 FC Barcelona 2

Betis 2 Deportivo 1

Atlético 1 Màlaga 0

Alabès 0 Vila-real 3

Girona 0 Sevilla 1

Las Palmas 1 Athletic 0

Reial Societat 1 Reial Madrid 3

Espanyol-Celta 21.00 h



PT J G E P GF GC

1. FC Barcelona 12 4 4 0 0 11 1

2. Sevilla 10 4 3 1 0 6 1

3. Reial Societat 9 4 3 0 1 11 7

4. Reial Madrid 8 4 2 2 0 9 4

5. Atlètic 8 4 2 2 0 8 3

6. Athletic 7 4 2 1 1 3 1

7. Vila-real 6 4 2 0 2 6 5

8. Llevant 6 4 1 3 0 5 4

9. València 6 4 1 3 0 4 3

10. Leganés 6 4 2 0 2 3 3

11. Las Palmas 6 4 2 0 2 5 7

12. Betis 6 4 2 0 2 5 7

13. Eibar 6 4 2 0 2 2 4

14. Getafe 4 4 1 1 2 3 4

15. Girona 4 4 1 1 2 3 5

16. Celta 3 3 1 0 2 4 5

17. Deportivo 1 4 0 1 3 5 11

18. Espanyol 1 3 0 1 2 1 7

19. Màlaga 0 4 0 0 4 1 6

20. Alabès 0 4 0 0 4 0 7