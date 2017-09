Nacho Martín torna al quiròfan pels problemes al turmell

L’exjugador del MoraBanc Andorra Nacho Martín va haver de passar de nou pel quiròfan per solucionar els problemes al turmell esquerre, tal com va explicar a Twitter: “A la primera intervenció no van solucionar el problema al turmell, així que avui [divendres] he tornat a passar pel taller. Ara sí que sí. Fins aviat.”

El pivot es va sotmetre a una operació per primer cop el mes de febrer passat mentre era jugador del MoraBanc Andorra, però ja no va poder tornar a jugar amb l’entitat tricolor. Només va fer una sessió de tir abans del duel de play-off davant del