El 'rebutjat' Paulinho dona els tres punts al Barça

El Reial Madrid, en quadre, visita avui el camp de la Reial Societat

Actualitzada 17/09/2017 a les 07:18

Redacció Getafe

L’FC Barcelona va patir ahir més del compte per sumar els tres punts al camp del Getafe i mantenir-se com a líder de la Lliga espanyola. El matx no va començar bé per als blaugrana perquè el fitxatge estrella, Ousmane Dembélé, va patir una lesió muscular a la mitja hora de joc i el conjunt madrileny va avançar-se al marcador gràcies a un gran gol del japonès Gaku Shibasaki, que va engaltar un xut des de la frontal de l’àrea que va entrar per l’escaire de la porteria de Ter Stegen.

Ja a la represa, els canvis de Valverde van donar-li una altra cara al conjunt català i Denis Suárez va empatar el matx al minut 62, amb un xut des de fora de l’àrea després d’una jugada col·lectiva entre Sergi Roberto i Gerard Deulofeu. I quan semblava que el partit acabaria en taules va aparèixer un heroi inesperat. Messi va posar una pilota a l’espai per Paulinho, que va entrar a l’àrea i va superar Guaita.

Per la seva banda, el Reial Madrid visitarà avui el complicat camp de la Reial Societat (20.45 hores) ple de baixes, i és que Zidane no tindrà disponibles Cristiano Ronaldo, Marcelo, Toni Kroos i Benzema. Els bascos estan situats a segona plaça a la classificació després de tres victòries en tres partits jugats.