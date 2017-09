El MoraBanc Andorra torna a examinar-se contra el València Basket

El MoraBanc Andorra jugarà aquesta tarda el seu cinquè partit d’aquesta pretemporada a partir de les 18.00 hores a la Fonteta en el 24è Trofeu Ciutat de València, que també servirà com a presentació del València Basket davant de la seva afició. Serà la segona vegada que els dos equips es veuen les cares aquest estiu després de la victòria dels de Joan Peñarroya per 77 a 80 al Circuit de pretemporada Movistar.

El tècnic egarenc continuarà amb baixes, perquè ni Jaka Blazic, que avui juga la final de l’Eurobasket, ni Burjanadze i Stevic, per lesió, ni John Shurna, als Estats