L'FC Andorra s'estrena a domicili amb la visita complicada a la Rapitenca

Després de la victòria de la passada jornada sobre l’Igualada per 2 a 0, l’FC Andorra s’estrena avui com a visitant al grup 2 de primera catalana contra la Rapitenca (18.00 hores). El conjunt de les Terres de l’Ebre suma una derrota i un empat (davant del Lleida B i l’Alpicat) en aquest inici de curs, però tot i això, el tècnic Marc Castellsagué va assegurar que “és un rival complicat que ha incorporat jugadors importants i tenen un joc aeri potent. A més, és un camp molt difícil on la gent fa molt suport i haurem d’estar concentrats al