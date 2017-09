El MoraBanc Andorra pateix la primera desfeta de l'estiu

Un inici de 0 a 17 a l’últim quart deixa els de Peñarroya sense triomf

El MoraBanc Andorra va perdre ahir a Montsó el seu primer partit de pretemporada, davant de l’Iberostar Tenerife per 60 a 75, per culpa d’un mal últim quart. Els de Joan Peñarroya arribaven en quadre, sense Shruna, Stevic, Burjanadze i Blazic, però en canvi es va produir el debut de Przemek Karnowski amb la samarreta de l’entitat tricolor anotant 14 punts i agafant 6 rebots.

El partit va començar amb desencert per totes dues parts i una igualtat màxima, tal com reflectia el marcador d’11 a 10 al final del primer quart, i de 29 a 29 al descans. A la