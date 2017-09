L'Eslovènia de Jaka Blazic deixa Espanya sense final

Actualitzada 15/09/2017 a les 07:10

Redacció Istambul

Eslovènia és la primera finalista de l’Eurobasket després de superar la gran favorita, la selecció espanyola, per un marcador de 72-92. El conjunt eslovè va dur en tot moment el pes del partit i va tancar el primer quart amb un triple de Dragic que deixava una superioritat de 7 punts. Al segon període va arribar la reacció d’Espanya, que amb cistelles dels germans Marc i Pau Gasol van posar el 45-49 just abans del descans.

A la represa va arribar el cop quasi definitiu eslovè. El parcial de 12-24 amb dues cistelles consecutives del jugador del MoraBanc Andorra, Jaka Blazic, van deixar el duel vist per a sentència amb un avantatge de 18 punts al final del tercer quart per als d’Igor Kokoskov. Als últims deu minuts Espanya va intentar maquillar el marcador sense èxit. Eslovènia no es va deixar anar i va arribar a tenir una diferència màxima de 20 punts, la mateixa que va marcar l’electrònic al final del partit amb el 72-92 al marcador.

Anthony Randolph, amb 15 punts i 20 de valoració va ser el més destacat del partit, tot i que l’actuació d’Eslovènia no s’explica sense el col·lectiu, amb cinc jugadors superant els 10 punts. A més, Jaka Blazic va anotar 7 punts i capturar 2 rebots en 14 minuts.

L’altra plaça per a la gran final de l’Eurobasket se la jugaran aquesta nit les seleccions de Rússia i Sèrbia en un duel que donarà inici a les 20.30 hores.