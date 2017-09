John Shurna entra al saló de la fama dels Wildcats de la NorthWestern University

L’aler pivot del MoraBanc Andor­ra John Shurna rebrà aquest cap de setmana un reconeixement molt especial, ja que entrarà al saló de la fama dels Wildcats, l’equip de bàsquet de la NorthWestern University, en una cerimònia que se celebrarà al Ryan Field Stadium, a la ciutat americana d’Evanston, a Illinois.

Shurna va jugar durant quatre temporades (entre el 2008 i el 2012) amb els Wildcats, just abans de fer el salt a Europa fitxant per l’Estrasburg francès. El jugador de l’entitat tricolor va admetre que entrar en aquest saló de la fama “és un honor i em sento molt afortunat per