El Barça, a prop de renovar

Aquest estiu finalitza el darrer conveni biennal que es va signar a raó de 40.000 euros l’any

Les seccions de bàsquet, handbol i futbol sala del Futbol Club Barcelona Lassa encara no saben si tornaran l’estiu vinent a Encamp a realitzar les respectives estades de pretemporada abans d’iniciar el nou curs. El darrer pacte que van signar l’entitat barcelonista i el comú encampadà va ser biennal –per a les campanyes 2015-2016 i 2016-2017– i per tant finalitza enguany. En qualsevol cas, l’acord de renovació del contracte entre ambdues parts està més a prop de produir-se per una raó de favorable predisposició i sintonia i perquè el Barça, per tornar-hi, no demanarà una fortuna, econòmicament parlant, segons va