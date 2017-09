Cristiano Ronaldo es confirma com el 'nou' del Reial Madrid

Els madridistes superen l’Apoel amb un gran partit del davanter portuguès, que suma un doblet

Actualitzada 14/09/2017 a les 06:45

Redacció Madrid

A Cristiano Ronaldo li encanta jugar a futbol i de fet segons ell mateix és l’únic que se li dona bé en aquesta vida, tal com va explicar a la jutgessa el dia que va declarar per suposat frau fiscal. En lliga no pot jugar perquè segueix sancionat i ahir al Santiago Bernabéu es va notar que té fam de pilota i sobretot de gols. El Reial Madrid va superar l’Apoel de Nicòsia per 3 a 0 en la seva estrena a la fase de grups de la Lliga de Campions 2017-2018. Ronaldo abans de començar el xoc sabia que tenia l’oportunitat perfecta –pel rival– per engrandir els seus registres per seguir sent el màxim golejador de la història de la Champions i alhora acabar amb el debat del nou dels madridistes. Així va ser. Al minut 11 de joc va culminar un contracop dirigit per Isco i assistit per Bale, mentre que al 50 no va desaprofitar un penal regalat pel col·legiat. Això sí, al cap de tres minuts li’n van fer un de clar i l’àrbitre se’n va desentendre. El capità Ramos no va fallar a la cita amb les dianes a la màxima competició europea, aquest cop amb una de tisora via la puntera de la bota al 60.

El Sevilla va sortir viu d’Anfield en rascar un empat a dos davant un Liverpool que va errar un llançament des dels onze metres i va fer reaparèixer Coutinho. Finalment, el Mònaco va empatar a un a casa del Red Bull Leipzig.



MARCELO AMPLIA DOS ANYS MÉS EL CONTRACTE, FINS AL 2022

El Reial Madrid va confirmar ahir l’ampliació de contracte del segon capità, Marcelo, fins al 2022. L’anterior vincle del jugador brasiler amb el club blanc acabava l’any 2020 i ara s’allargarà dues temporades més. El lateral va arribar al Reial Madrid el mes de gener del 2007 amb només 18 anys i s’ha convertit en un dels jugadors més importants al vestidor blanc, arribant a convertir-se en un dels capitans de l’entitat.

També ahir el comitè de competició de la Federació Espanyola de Futbol va sancionar Marcelo amb dos partits per l’expulsió que va patir al minut 89 del partit de la jornada passada de lliga contra el Llevant al Santiago Bernabéu.