Messi dona la victòria al Barça contra la Juventus

Actualitzada 13/09/2017 a les 07:12

Redacció Barcelona

L’FC Barcelona va estrenar-se a la Lliga de Campions golejant per 3 a 0 la Juventus amb una actuació superlativa de Leo Messi, que va fer dos gols i en va donar un altre. El primer a avisar va ser el conjunt italià amb un xut de De Sciglio que va desviar Ter Stegen, però no va ser fins a les acaballes del primer acte que Messi va obrir el marcador amb un xut des de la frontal després d’una combinació amb Luis Suárez.

A la represa, l’argentí va enviar una pilota al pal i poc després va fer una jugada personal per la dreta que va acabar amb la pilota morta dins de l’àrea perquè Rakitic fes el 2 a 0. I Messi va arrodonir la seva nit amb el 3 a 0 aconseguit amb un altre potent xut des de la frontal.

De la resta de la jornada, l’Atlètic de Madrid no va passar de l’empat a 0 al camp de la Roma i el PSG va golejar el Celtic de Glasgow a domicili per 0 a 5.

L’actual campió d’Europa, el Reial Madrid, iniciarà avui la defensa del títol rebent l’Apoel de Nicòsia al Santiago Bernabéu amb el retorn de Cristiano Ronaldo. També destaca avui el Liverpool-Sevilla, el Leipzig-Mònaco o el Tottenham-Dortmund.