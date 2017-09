Ilde, apenat pels insults

El central del Vallbanc Santa Coloma va ser constantment injuriat i escridassat per més d’una desena de joves del planter de la UE

El capità de la selecció andorrana i defensa central del Vallbanc Santa Coloma, Ilde Lima, va rebre durant tot l’enfrontament de la Supercopa d’Andorra de diumenge passat insults lamentables per part d’un petit sector de l’afició de la UE Santa Coloma. Una situació que l’entrenador, Richard Imbernón, va explicar que no era massa comuna: “crec que és la primera vegada que passa, o si més no la primera que me n’adono. No ho havia viscut mai”. Ara bé, el jugador va recordar que “tot va començar amb la final de la Copa Constitució d’enguany, quan vaig fer una entrada i