El Vallbanc signa un acord de col·laboració amb el Vila-real

Actualitzada 13/09/2017 a les 07:14

Redacció Ginebra

El Vila-real de la primera divisió espanyola de futbol tindrà un nou aliat per seguir creixent pel que fa al planter. El Vallbanc Santa Coloma de la màxima categoria andorrana va anunciar ahir que va tancar un acord de col·laboració amb l’entitat de la província de Castelló (València). La directora general del club colomenc, Annabel Llevot, va aprofitar el seu darrer viatge a Ginebra (Suïssa) per participar en l’Assemblea General de l’Associació Europea de Clubs per al mateix temps portar a bon port les negociacions amb el submarí groc, que duien un temps obertes. Finalment el conseller delegat i màxim responsable del conjunt espanyol, Fernando Roig, va donar l’ok definitiu i es van produir les signatures pertinents. El Vallbanc va informar que el conveni “és flexible i ampliable segons les necessitats i interessos de les dues parts”, detallant alhora una sèrie de punts.

Aquest pacte és anual i es renova de manera automàtica, el Vila-real s’implicarà en l’escola de futbol base colomenca i també inclourà formació als entrenadors, que podran realitzar stages a la ciutat esportiva dels castellonencs. Se celebrarà cada any una jornada de convivència entre els dos equips, es posarà sobre la taula la possibilitat d’organitzar un campus d’estiu al Principat amb tècnics de primer nivell, i el club que presideix Fernando Roig durà a terme un seguiment exhaustiu als grups del Vallbanc Santa Coloma amb la intenció de fer scouting i potser fitxar alguna jove promesa. S’establirà un coordinador de formació de la metodologia dels andorrans, i futbolistes dels filials sèniors podran aterrar al país com a cedits al primer equip.