El gegant Karnowski ja impressiona el primer dia

Va passar la revisió mèdica i va entrenar ahir, i demà serà presentat

Després del seu pas per l’Eurobasket amb la selecció de Polònia, on va caure eliminat a la primera ronda, Przemek Karnowski ja és al país i ahir va passar la revisió mèdica i va fer el primer entrenament amb els seus nous companys per aquesta temporada. El gegant polonès de 2,16 metres és el penúltim fitxatge del MoraBanc Andorra a incorporar-se a les ordres de Joan Peñarroya, a falta de l’eslovè Jaka Blazic, encara a l’Europeu, i serà presentat com a nou jugador de l’entitat tricolor demà a la tarda.

Per la seva banda, un dels companys del polonès al joc