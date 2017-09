El Barça Lassa inicia la seva estada de pretemporada a Encamp

Actualitzada 13/09/2017 a les 07:10

Redacció Encamp

L’FC Barcelona Lassa de bàsquet va arribar ahir a Encamp, on realitzarà una estada de pretemporada fins divendres, dia en què el conjunt blaugrana disputarà un partit amistós a Balaguer davant del San Lorenzo de Almagro d’Argentina. Durant la jornada d’ahir el conjunt català va realitzar el primer entrenament al centre esportiu i sociocultural d’Encamp, i avui serà el torn d’una roda de premsa i d’una foto d’equip a la porta de la seu del comú.

La secció de bàsquet blaugrana recupera la tradició de fer una estada de preparació a Andorra (igual que ja van fer aquest estiu els equips de futbol sala i d’handbol) després que l’any passat l’entrenador Georgios Bartzokas decidís eliminar la seva presència a Encamp. El nou tècnic, Sito Alonso, ha desplaçat al país 15 jugadors entre el primer equip i el filial, ja que el Barça té a diversos internacionals disputant l’Eurobasket. Entre aquesta quinzena també hi són Pau Ribas i Víctor Claver, que estan lesionats i aprofitaran l’estada per seguir amb els seus processos de recuperació. Al contrari del que va passar amb les seccions de futbol sala i handbol, no hi haurà la sessió d’entrenament amb els nens i nenes de l’àrea de Joventut del comú d’Encamp perquè ja han donat inici al curs escolar.

L’estada de l’equip de bàsquet serà l’última de l’actual contracte, tot i que el cònsol major d’Encamp, Jordi Torres, ha reiterat en diverses ocasions que la intenció de la parròquia és allargar la vinculació amb l’FC Barcelona.