Unanimitat dels no participants a l'Eurolliga per assumir una lliga de 16

Actualitzada 12/09/2017 a les 07:08

Redacció Madrid

Els equips de la lliga Endesa que també disputen l’Eurolliga van amenaçar fa uns dies d’abandonar aquest certamen i crear una lliga privada, degut a l’elevada quantitat de partits de competició domèstica que juguen pel fet d’haver-hi un total de 18 conjunts. El secretari d’Estat per a l’esport espanyol, José Ramón Lete, va citar-se en el seu moment amb els d’Eurolliga, mentre que ahir ho va fer al Consell Superior d’Esports (seu a la capital d’Espanya) amb les 13 entitats que no participaran en el màxim campionat continental, per així saber les seves posicions i/o opinions. El Bàsquet Club MoraBanc Andorra va estar representat pel seu màxim dirigent, Gorka Aixàs, i aquest va explicar, en finalitzar la reunió, que “hem volgut reforçar el posicionament dels clubs que no tenim l’opció de jugar a l’Eurolliga, ja que la nostra voluntat és seguir a l’ACB. Tenint en compte que tots hem de fer un esforç per intentar acomodar la combinació de les dues competicions, doncs això suposarà una lliga de 16 que estem disposats a assumir i hem de veure com ho fem”.

El MoraBanc no va ser l’únic que va donar el vistiplau per reduir el nombre de participants, la decisió va ser unànime, per d’aquesta manera evitar la fuga del Futbol Club Barcelona, Reial Madrid, Baskonia i Unicaja, situació que provocaria una reducció claríssima i un pèl dramàtica en el nivell de la segona millor lliga basquetbolística del món. El següent pas serà picar a la porta de la Federació Espa-nyola de Bàsquet.