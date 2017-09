Tensió entre Cristiano i la jutgessa

Es filtra el vídeo de les declaracions del portuguès durant el judici

Actualitzada 12/09/2017 a les 07:05

Redacció Madrid

Cristiano Ronaldo està sancionat però continua a primera línia de l’actualitat malgrat no poder jugar. Aquesta vegada pel judici del 31 de juliol passat per defraudar 14,7 milions d’euros a la Hisenda espanyola. Ahir, el diari portuguès Correo da Manha va filtrar el vídeo de les declaracions del davanter del Reial Madrid davant la jutgessa, Mónica Gómez Ferrer, amb qui es van produir moments de tensió. “Miri’m als ulls. Jo mai vaig amagar res”, li va arribar a dir Ronaldo a la jutgessa, que li va respondre dient, entre altres coses, que “si vostè es digués Antonio Pérez li passaria el mateix”. El jugador va contestar tot afirmant que “no m’ho crec. Això són qüestions tècniques”.

La línia de la defensa de Ronaldo va anar al voltant del seu desconeixement del sistema i indicava que ho deixava tot en mans dels seus assessors amb les ordres clares de voler pagar tot segons la llei. “Només tinc fins a sisè curs d’escolaritat, el que sé és jugar a futbol. Si s’ha de pagar més, pago més a Espanya per no tenir problemes”, va indicar l’astre del Reial Madrid, que recordava que “la meva vida és un llibre obert, no puc amagar res, la veritat se sap”.

En la sessió, Ronaldo també va expressar el desig de tornar a Anglaterra davant de la jutgessa. “Mai he tingut problemes a Anglaterra, per això no ho diré... M’agradaria tornar a Anglaterra”, va comentar.

Per la seva part, ahir també es va saber que Cristiano havia decidit prescindir dels advocats després de la imputació dels seus assessors com a investigats.



EL BARÇA ENCETA LA CHAMPIONS DAVANT UN BOTXÍ DEL CURS PASSAT

L’FC Barcelona s’estrenarà avui a la Champions 2017-2018 davant de l’equip que el va eliminar en l’edició passada i casualment en el mateix escenari. La Juventus arribarà al Camp Nou amb fins a sis baixes de pes, com són les de Chiellini, Howedes, Khedira, Marchisio i Mandzukic, per lesió, a més de la del sancionat Cuadrado. Per la seva part, el conjunt blaugrana no podrà comptar amb Paco Alcácer, que és baixa per una gastroenteritis, mentre que Sergio Roberto apunta a poder tornar a jugar. Avui també es jugaran els partits del PSG al camp del Celtic Glasgow, i el de l’Atlètic de Madrid, que visitarà la Roma.