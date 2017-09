Llançat a l'Spartan

L’invident David Latorre participarà en la cursa de cinc quilòmetres que es disputa aquest dissabte a Grau Roig. Serà la seva primera vegada en una competició, però veu viable acabar-la, ja que estarà acompanyat del seu entrenador i del director de la prova, Ángel Sanz.

Actualitzada 12/09/2017 a les 07:12

Albert Canes Andorra la Vella

lantejar-se competir en una cursa d’obstacles en plena muntanya és un repte majúscul per a qualsevol persona, i més si es tracta de l’Spartan Race. Es necessita tenir un bon esperit de superació per poder-la completar, a banda, òbviament, d’una preparació física intensa. Aquests factors es multipliquen encara més quan es compta amb una discapacitat, com és el cas de David Latorre, que té el que se’n diu retinosi pigmentària, una malaltia degenerativa de la vista per la qual va anar perdent la visió progressivament fins als 17 anys a causa de la incompatibilitat dels gens entre la seva mare i el seu pare.

Latorre treballa al servei d’immigració de Govern i sol practicar molt esport en el seu temps lliure. Aquest any, però, ha volgut anar més enllà i s’ha plantejat un repte personal únic: completar la cursa Sprint de 5 quilòmetres de l’Spartan Race que es disputa aquest cap de setmana. “Quan vaig acceptar fer-la encara no sabia ben bé el que era”, explica. Té 37 anys i mai ha realitzat cap tipus de competició esportiva, però se’l veu confiat de poder completar el seu objectiu. “Jo crec que sí que l’acabaré”, assegura.

La seva preparació ha consistit a anar dues vegades a la setmana amb un entrenador personal amb el qual fa electroestimulació i tot tipus d’exercicis, a més d’una hora de cinta cada dia. També va sovint a fer les caminades per la muntanya que organitza la Federació Andorrana d’Esports Adaptats (Fadea) com a complement. “És un repte diferent i no tothom pot fer-lo, i menys amb una discapacitat”, indica Latorre.

Per poder completar la prova necessitarà la companyonia d’un guia, que en aquest cas seran un total de tres. El seu entrenador, Dama, una amiga i el director general de l’Spartan a Espanya, Ángel Sanz, aniran amb ell al llarg dels 5 quilòmetres de la cursa. “Farem el que es podrà. Aniré amb calma perquè l’objectiu és acabar. Si trigo una hora perfecte, i si ho faig en una hora i mitja, també”, exposa. El que li fa tenir més confiança és el fet de poder comptar amb aquesta companyonia, que l’aniran guiant per tots els obstacles que haurà de superar. “El més bo és que aniré amb el meu entrenador, amb qui tinc molta confiança, i amb ell podré arribar a llocs als quals amb una persona amb qui no en tingués tanta segurament no arribaria”, assenyala Latorre.

Demà pujarà a l’escenari de la prova, a Grau Roig, per fer un primer reconeixement d’obstacles, juntament amb Sanz, que ja té experiència acompanyant invidents a l’Spartan. “Ja l’he fet vàries vegades amb invidents i és increïble veure el que treuen d’ells mateixos. S’aprèn molt i es veu com van amb una seguretat al trepitjar que nosaltres no tenim”, apunta el director de l’Spartan. Sanz també és optimista sobre les possibilitats de Latorre, ja que “el 95% de les persones acaben l’Sprint, que es pot fer caminant”.

Tot i que els percentatges apuntin que les possibilitats d’acabar són raonables, Latorre té clar que haurà de patir abans de creuar la línia de meta. “Ja compto que em sortirà més d’un morat i alguna ferida. Soc conscient que em tocarà patir”, assenyala. Amb tot, Latorre es veu preparat i no li fa perdre la son pensar en com superarà els obstacles que tindrà per davant. “No em preocupa. És la confiança que tingui en un mateix. Jo en mi confio perquè sé que estic entrenant bé i físicament en forma”, conclou.



RETA FINAL

XIFRA RÈCORD DE 4.500 INSCRITS

L’Spartan Race està a punt de convertir-se en la prova amb més participants d’Andor­ra. Si la totalitat dels inscrits assisteixen a la cita d’aquest cap de setmana, Grau Roig s’omplirà amb 4.500 persones de més de 30 nacionalitats diferents entre les quatre curses. Això supera de llarg les previsions que es va marcar a principis d’estiu l’organització, que parlava d’uns 3.000 inscrits. A més, superaria l’Andorra Ultra Trail com a prova amb més assistents.