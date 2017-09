El Vallbanc aixeca el títol en superar la UE a la pròrroga en un encontre marcat per una vermella

Un golàs de Moi posa color a la Supercopa Els jugadors del Vallbanc Santa Coloma celebrant el gol de la victòria de Moi San Nicolás. Xavier Pujol

Actualitzada 11/09/2017 a les 07:19

Frank Robert Andorra la Vella

El Vallbanc Santa Coloma va començar ahir a l’Estadi Comunal la nova temporada de la mateixa manera que la passada, és a dir, aixecant un títol. El conjunt de Richard Imbernón es va proclamar supercampió d’Andorra en superar a la pròrroga, amb un golàs del lateral Moi San Nicolás, la UE Santa Coloma, equip que va afrontar el duel com a defensor del trofeu i en qualitat de campió de la Copa Constitució. Els primers 45 minuts van transcórrer amb poc futbol sobre el terreny de joc, ja que els de l’entrenador andalús Juan Márquez van plantar-se amb cinc homes al darrere. Ara bé, al 19 de partit el Vallbanc va estar a punt d’estrenar el marcador després que Gerard Aloy refusés una falta lateral al travesser de la seva pròpia porteria. La segona meitat va ser un calc de la primera, amb una clara ocasió de cap per Juli Sánchez, no obstant això, al 90 el col·legiat Pedro Carvalho va expulsar Pedro Miguel de la UE –que acabava de saltar al camp– en qüestió d’escassos minuts, primerament per impedir que el porter Eloy Casals servís de porteria i posteriorment per una entrada sobre Ilde Lima.

Tenint en compte aquesta situació, el temps extra podria haver estat clarament per al vigent campió de lliga, però al 102 el pi-txitxi Victor Bernat –va entrar al minut 75 per un aspecte de tàctica– va disposar d’un mà a mà, gràcies a una gran passada de Jordi Rubio, que es va estavellar al pal quan la graderia ja celebrava la diana. Tot i l’empenta i les bones sensacions al minut 113 va arribar el premi al domini pel Vallbanc Santa Coloma. Moi, escollit com a MVP de la final, es va trobar amb una pilota a prop del vèrtex de l’àrea gran de Ricard Fernández i no s’ho va pensar: “estava molt cansat, no sabia què fer, li he pegat i ha entrat per l’escaire”. La UE Santa Coloma va buscar el miracle amb una última jugada a pilota aturada, però el capità Albert Mercadé va aixecar al cel del Principat la Supercopa d’Andorra. Márquez va voler felicitar el rival i alhora va deixar clar que “l’expulsió ha estat totalment injusta i l’àrbitre ha condicionat el matx”, mentre que Imbernón va explicar que “amb el reglament en mà les dues accions són de targeta”.



La grada contra Ilde Lima

L’afició de la UE es va acarnissar amb el capità de la selecció andor­rana Ilde Lima. En cada ocasió en la qual va tocar l’esfèric va rebre una escridassada acompanyada d’insults lamentables. Lima s’ho va prendre amb filosofia i somriures. Veterania.