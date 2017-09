Toni Bou conquereix el seu 22è títol mundial i l'11è a l'aire lliure

Actualitzada 11/09/2017 a les 07:17

Redacció Sokolov

Des de l’any 2007, Toni Bou ha acaparat tots els títols mundials aconseguint el doblet (indoor i a l’aire lliure) any rere any. El seu cicle triomfador és un dels més importants de la història de l’esport, i va camí de convertir-se en el millor perquè no sembla tenir final, o almenys aquest no està a prop. El resident a la Massana segueix sumant èxits al seu extens palmarès, i des d’ahir ja són 22 Campionats del Món en total i 11 a l’aire lliure. El pilot de Repsol va conquerir una nova corona mundial al Trial GP de la República Txeca disputat a la localitat de Sokolov. A més, ho va fer quan encara queda una prova per concloure la temporada, la d’Itàlia, el cap de setmana vinent.

Bou no va necessitar sortir triomfador de la cita d’ahir per assegurar-se el títol. Va ser segon en una prova en la qual només li calia ser quart per proclamar-se novament campió. El triomf va anar a parar al seu gran rival, Àdam Raga, que tot i sumar 20 punts no va poder evitar el títol matemàtic de Bou, ja que va deixar la diferència en 25 punts, quan el primer en suma un màxim de 20.

Curiosament, aquesta segona posició de Bou és la primera de la temporada. Només havia baixat de la posició més elevada del podi en el GP d’Andorra, el de casa, que se li ha atravessat històricament. A part d’aquestes dues, el seu domini ha estat absolut, amb fins a set victòries de les nous cites (a Espanya, Gran Bretanya, França, dues al Japó i dues als Estats Units).